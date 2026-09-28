Italia e USA firmano il Memorandum sui minerali critici

Si rafforza la collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore delle materie prime strategiche. A New York, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno firmato un Memorandum d’intesa dedicato ai minerali critici, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle catene di approvvigionamento e promuovere una maggiore cooperazione lungo l’intera filiera. L’intesa prevede la creazione di un gruppo di lavoro tecnico bilaterale incaricato di trasformare gli impegni assunti in iniziative concrete, favorendo lo scambio di informazioni e competenze e sostenendo investimenti pubblici e privati nei settori dell’estrazione, della lavorazione e del riciclo, ambiti nei quali l’Italia può mettere a disposizione competenze industriali consolidate. Tra i temi affrontati figura anche quello della formazione dei prezzi dei minerali critici, con l’obiettivo di promuovere, attraverso il coinvolgimento di organismi internazionali, meccanismi più equi e trasparenti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della cooperazione internazionale promossa dal G7 e affianca i recenti impegni assunti dall’Italia nell’ambito dei programmi statunitensi Forge e Pax Silica. L’accordo è inoltre complementare all’intesa UE-USA siglata lo scorso aprile e contribuisce a rafforzare il coordinamento transatlantico su una filiera sempre più strategica per la sicurezza economica, industriale e tecnologica. Il comunicato della Farnesina