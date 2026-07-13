Italia-Paesi del Golfo, firmato un Memorandum per rafforzare il partenariato

Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato il Segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), Jasim AlBudawi, firmando un Memorandum d’intesa che istituisce un meccanismo strutturato di consultazioni politiche. L’accordo punta a consolidare la collaborazione su alcuni ambiti strategici, tra cui la sicurezza marittima, il contrasto al terrorismo, le infrastrutture critiche, la sicurezza energetica, la connettività e lo sviluppo di corridoi strategici. Il Ministro Tajani ha inoltre ribadito il sostegno italiano al rafforzamento del partenariato tra Unione europea e GCC, auspicando l’avvio di un accordo di libero scambio che favorisca nuove opportunità per le imprese europee e italiane. In questo senso, le due parti hanno concordato di organizzare a breve un Business Forum dedicato agli scambi commerciali, anche con il coinvolgimento della Commissione Europea. Ampio spazio è stato dedicato ai principali dossier regionali, con particolare attenzione alla sicurezza del Golfo, alla stabilità di Siria e Libano e alla situazione a Gaza.

Il comunicato della Farnesina