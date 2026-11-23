L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura con 147 voti favorevoli e 105 contrari il decreto-legge 177/2026 in materia ambientale. Il provvedimento punta a semplificare le procedure autorizzative, rafforzare gli interventi di bonifica e sostenere la gestione delle emergenze climatiche. Tra le principali misure, un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027 per i Comuni colpiti da eventi ambientali e climatici, il potenziamento del supporto tecnico ai commissari per il dissesto idrogeologico e nuovi stanziamenti per la Terra dei fuochi. Previsti, inoltre, incentivi fiscali per le aziende che utilizzano plastica riciclata e interventi a sostegno dell’economia circolare. Durante le dichiarazioni di voto sono intervenuti diversi parlamentari. Gli esponenti della maggioranza hanno rivendicato un cambio di approccio introdotto dal provvedimento, incentrato sul sostegno alle imprese e la semplificazione amministrativa in ambito ambientale, sottolineando le risorse economiche previste per le bonifiche e per il sostegno dei territori. Critiche, invece, da parte delle opposizioni che considerano scarse le risorse previste e l’assenza di una strategia strutturale di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici. Un’ulteriore richiamo al Governo è stato fatto in tema di difficoltà operative dei piccoli Comuni e sulla necessità di coniugare tutela ambientale, capacità amministrativa e competitività del sistema produttivo.

La scheda del provvedimento