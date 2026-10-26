La Camera frena sulle nuove regole UE sulla revisione del sistema ETS

La Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato tre pareri motivati contrari ad altrettante proposte della Commissione europea relative alla revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (Emissions Trading System, ETS), contestando la conformità delle misure ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nello specifico, il parere relativo alla proposta COM (2026) 616 dedicata a competitività e decarbonizzazione evidenzia le criticità legate ai costi energetici e produttivi, alla distribuzione delle quote gratuite e ai rischi per i settori industriali più esposti alla concorrenza globale. Nel parere, espresso e approvato, la Commissione chiede approfondimenti sulla valutazione dell’impatto delle misure, oltre che sull’efficacia in ambito di obiettivi climatici. Con riferimento alla proposta COM(2026) 619, relativa ai parametri di riferimento per calore e combustibili nel periodo 2026-2030, il parere contesta invece un approccio ritenuto eccessivamente uniforme e la mancanza di adeguati correttivi a tutela dei comparti maggiormente penalizzati. Il terzo parere, relativo alla proposta COM(2026) 620 sul trasporto marittimo, rileva infine che l’estensione degli obblighi di monitoraggio a ulteriori categorie di navi, comprese alcune unità passeggeri e ro-pax impiegate nei collegamenti con le isole, non sarebbe accompagnata da un’adeguata valutazione dei costi e delle potenziali ricadute sulla connettività. I pareri motivati costituiscono una contestazione formale circa il rispetto dei principi che disciplinano l’intervento dell’UE, senza tuttavia rappresentare un veto sulle proposte legislative. I tre provvedimenti proseguono pertanto il proprio iter a livello europeo.

La scheda dei tre atti Ue

I tre pareri motivati