circle x black
Cerca nel sito
 

La Camera frena sulle nuove regole UE sulla revisione del sistema ETS

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato tre pareri motivati contrari ad altrettante proposte della Commissione europea relative alla revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (Emissions Trading System, ETS), contestando la conformità delle misure ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nello specifico, il parere relativo alla proposta COM (2026) 616 dedicata a competitività e decarbonizzazione evidenzia le criticità legate ai costi energetici e produttivi, alla distribuzione delle quote gratuite e ai rischi per i settori industriali più esposti alla concorrenza globale. Nel parere, espresso e approvato, la Commissione chiede approfondimenti sulla valutazione dell’impatto delle misure, oltre che sull’efficacia in ambito di obiettivi climatici. Con riferimento alla proposta COM(2026) 619, relativa ai parametri di riferimento per calore e combustibili nel periodo 2026-2030, il parere contesta invece un approccio ritenuto eccessivamente uniforme e la mancanza di adeguati correttivi a tutela dei comparti maggiormente penalizzati. Il terzo parere, relativo alla proposta COM(2026) 620 sul trasporto marittimo, rileva infine che l’estensione degli obblighi di monitoraggio a ulteriori categorie di navi, comprese alcune unità passeggeri e ro-pax impiegate nei collegamenti con le isole, non sarebbe accompagnata da un’adeguata valutazione dei costi e delle potenziali ricadute sulla connettività. I pareri motivati costituiscono una contestazione formale circa il rispetto dei principi che disciplinano l’intervento dell’UE, senza tuttavia rappresentare un veto sulle proposte legislative. I tre provvedimenti proseguono pertanto il proprio iter a livello europeo.
La scheda dei tre atti Ue
I tre pareri motivati

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza