La Camera vota la riforma per la razionalizzazione del lavoro parlamentare

L’Aula di Montecitorio ha approvato a maggioranza assoluta il Documento II n. 11, che introduce una riforma organica del Regolamento della Camera dei deputati, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare il lavoro parlamentare e rafforzare il ruolo delle Commissioni. Le nuove disposizioni, destinate a entrare in vigore dalla prossima legislatura, intervengono in modo significativo su tempi, strumenti e modalità di esercizio delle funzioni parlamentari, con l’intento di rendere più efficiente il processo decisionale e più bilanciato il rapporto tra maggioranza e opposizione.

Tra le innovazioni principali figura l’introduzione del voto parlamentare in data certa, una misura pensata per garantire una programmazione più chiara e per evitare che il calendario dell’Aula sia rallentato da ostruzionismi o da dinamiche procedurali che, negli anni, hanno spesso prolungato in modo imprevedibile l’iter dei provvedimenti. A questo intervento si affianca la soppressione delle 24 ore di stop ai lavori che, fino a oggi, scattava automaticamente dopo la posizione della questione di fiducia: una pausa considerata superata e, in alcuni casi, un ostacolo alla continuità dell’attività legislativa nei momenti più delicati.

La riforma si concentra anche sul rafforzamento delle garanzie democratiche. Lo Statuto delle Opposizioni viene potenziato, assicurando maggiori spazi di intervento e tutela per i gruppi che non sostengono il Governo. Cresce parallelamente il ruolo del Comitato per la legislazione, organismo deputato al controllo della qualità normativa, alla verifica della chiarezza e della coerenza dei testi di legge: un rafforzamento che mira a migliorare l’impianto tecnico delle norme e la loro applicabilità.

Grande attenzione è riservata anche agli strumenti di controllo sull’Esecutivo. La riforma introduce infatti l’obbligo per il Governo di rispondere alle interrogazioni a risposta scritta entro 45 giorni, rafforzando così l’azione del sindacato ispettivo dei parlamentari e garantendo maggiore trasparenza nei rapporti tra Parlamento e Governo. Allo stesso tempo vengono ampliate le possibilità di monitorare l’attuazione delle politiche pubbliche, rendendo più incisiva la funzione di controllo parlamentare.

Un’altra novità di rilievo riguarda la limitazione della mobilità dei deputati tra i gruppi parlamentari. Negli ultimi anni i cambi di gruppo sono stati frequenti e spesso determinanti per gli equilibri politici interni alla Camera. Il nuovo impianto regolamentare punta a circoscrivere questo fenomeno, per preservare la coerenza delle scelte espresse dagli elettori e garantire una maggiore stabilità durante l’intera legislatura.

Nel corso della seduta conclusiva, l’Aula si è trovata a esaminare anche sette proposte alternative di principi e criteri direttivi che miravano a modificare ulteriormente il testo. Tutte sono state respinte.

Con questo voto, Montecitorio compie dunque un passo rilevante verso una modernizzazione strutturale delle proprie regole interne. Resta ora da vedere quale impatto concreto avranno queste innovazioni sulla prossima legislatura, soprattutto in termini di rapidità decisionale, qualità normativa e rafforzamento della dialettica parlamentare.

