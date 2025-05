La Medicina della persona: 'La psoriasi, quando la pelle è solo un bersaglio'

C’è chi continua a definirla una sfida per la medicina moderna, così come lo era stata per la medicina primordiale visto che le prime testimonianze di una malattia della pelle a carattere esfoliativo si rinvengono nel famoso Papiro di Ebers, antica nota egizia risalente al XV secolo a.C. In quel tempo il trattamento di tali patologie si basava su strane miscele di sale marino, urina, cipolla, grasso d’oca e sperma, per quanto gli antichi egizi avessero anche compreso con millenni d’anticipo l’efficacia, su queste forme, della fototerapia adottando terapie topiche a base di piante fotosensibilizzanti seguite dall’esposizione al sole.

Allora come oggi, tuttavia, l’eziologia, ovvero la causa prima di questa strana malattia rimane in gran parte ancora ignota. Quel che si sa è che la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immunomediata principalmente della cute. Ed è di tale patologia che si occupa l’odierna puntata di 'Igea, la Medicina dal mito all’intelligenza artificiale', videorubrica che raccoglie aggiornamenti medici ed approfondimenti scientifici relativi ai temi della salute, curata dall’immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso l’Università Lum.

La psoriasi, per la quale è stata documentata un’ereditarietà multigenica, non è infettiva, né contagiosa. È patologia incidente sul 2-3% della popolazione generale, con alcune differenze a seconda delle nazioni e senza particolari correlazioni con sesso ed età, nel senso che colpisce il sesso maschile e quello femminile con uguale frequenza e può presentarsi a qualunque età, per quanto risulti un po’ più prevalente in soggetti giovani di età inferiore ai 40 anni.

L’ipotesi del fattore genetico è sostenuta dal riscontro che circa la metà delle persone colpite da psoriasi appartiene a una famiglia in cui vi sono altri casi della stessa malattia. L'incidenza della psoriasi in figli di genitori sani è di circa l’8%, mentre è del 16,4% quando un solo genitore è affetto da psoriasi e del 50% se ne sono affetti entrambi i genitori. Volendo indicare dei markers genetici, quel che si può dire è che l'incidenza della psoriasi è soprattutto aumentata in soggetti con polimorfismi di tipo HLA-Cw06.

Tra i fattori di origine ambientale che possono concorrere alla genesi di tale patologia vanno principalmente annoverati i traumatismi cutanei, le ustioni solari, le infezioni da Hiv e quelle da streptococco β-emolitico che possono portare alla forma “guttata”; i farmaci (es: beta-bloccanti, ACE-inibitori, clorochina, litio, interferone, ecc), gli stress emotivi; l’alcol, l’obesità.

Sul piano clinico la psoriasi può essere classificata in forme di varia gravità a seconda dell’estensione delle classiche manifestazioni cutanee provocate da un anomalo ispessimento dello strato corneo della pelle e rappresentate da chiazze eritematose e coperte da squame di colore bianco madreperlaceo. Si parlerà, pertanto, di forme lievi quando le lesioni cutanee si estendono su meno del 3% del corpo, di forme moderate tra il 3 ed il 10% e di forme severe quando l’interessamento della superfice corporea supera il 10%. Oltretutto, nel 30-50% dei pazienti si può pure osservare una degenerazione delle unghie, con ipercheratosi, ispessimento, onicolisi. Quando, poi, la psoriasi si associa al coinvolgimento delle articolazioni, si parla di artrite psoriasica , riscontrabile in circa il 15% delle persone affette dalla forma cutanea.

Resta comunque inteso che, tanto nelle forme esclusivamente a carico della pelle quanto nelle forme combinate ‘cute – articolazioni’, questi distretti corporei saranno solo i bersagli rivelatori di una patologia che ha sede altrove, considerando la primarietà del fattore immunologico nella genesi di tale malattia. E, d’altro canto, l’ipotesi ‘immunomediata’ è ulteriormente suffragata dall’osservazione, consolidatasi prima dell’avvento delle terapie biologiche, che i farmaci immunosoppressori possono ridurre o risolvere le placche psoriasiche e i dolori articolari nelle forme artritiche.