L’agenda del premier Giorgia Meloni

Dal 17 al 19 novembre, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Rio de Janeiro per prendere parte al vertice del G20 Brasile 2024. Al centro dell’agenda del vertice tre temi fondamentali: inclusione sociale e lotta alla fame; transizione energetica e sviluppo sostenibile; riforma della governance globale, evidenziando l’impegno per un mondo più equo e un Pianeta più sostenibile.

Il 20 novembre, la Premier si recherà a Buenos Aires in visita ufficiale della Repubblica Argentina, nel corso della quale è previsto un incontro con il Presidente Javier Milei, per approfondire le relazioni bilaterali già in parte affrontate nel corso dei tre precedenti incontri di quest’anno. Si tratta di una visita molto attesa visto che l’ampiezza della comunità italiana in Argentina e anche per il fatto che dal 2018 un Primo Ministro italiano non si reca nella capitale dal 2018.