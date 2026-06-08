L’agenda del Premier Meloni

Mercoledì 10 giugno alle ore 10:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all’Assemblea di Confcommercio a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione.
Giovedì 11 giugno alle ore 9:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
Giovedì 11 giugno alle ore 13:30, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà, presso il Palazzo del Quirinale, alla Colazione del Presidente della Repubblica con altri membri del Governo, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
Giovedì 11 giugno alle ore 15.15, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026.
Venerdì, 12 giugno, alle ore 12.30, a Villa Pamphilj, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung.
Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno 2026, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Évian-les-Bains, in Francia, per partecipare al Vertice G7.
Gli eventi in agenda
10 giugno 2026, ore 9:00, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione dell’AI Management Index, il primo indicatore sintetico della maturità del management italiano nell’era dell’intelligenza artificiale.