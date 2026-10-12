L’agenda del Premier

Mercoledì 14 ottobre alle ore 9:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
Mercoledì 14 ottobre, ora: 13:40, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa presso il Palazzo del Quirinale, alla Colazione del Presidente della Repubblica con altri membri del Governo in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
Mercoledì 14 ottobre alle ore 15:15, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
Giovedì 15 e venerdì 16, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Bruxelles, al Consiglio europeo.