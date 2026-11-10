L’agenda del Premier

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10 novembre 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
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Martedì 10 Novembre, ore 15:00, BolognaFiere- Bologna, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita l’Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio (EIMA).

Martedì 10 novembre alle ore 17:00, a San Lazzaro di Savena (BO), Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita Conserve Italia per il cinquantesimo anniversario del Gruppo aderente a Confcooperative.

Giovedì 12 novembre a Dublino, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea (CPE).

Venerdì 13 novembre a Dublino, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Consiglio europeo informale.

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