L’agenda del Premier

Martedì 10 Novembre, ore 15:00, BolognaFiere- Bologna, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita l’Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio (EIMA).
Martedì 10 novembre alle ore 17:00, a San Lazzaro di Savena (BO), Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita Conserve Italia per il cinquantesimo anniversario del Gruppo aderente a Confcooperative.
Giovedì 12 novembre a Dublino, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea (CPE).
Venerdì 13 novembre a Dublino, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Consiglio europeo informale.