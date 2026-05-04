L’agenda della Premier

Mercoledì 6 maggio, alle ore 17:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.
Giovedì 7 maggio, alle ore 15:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk.
Venerdì 8 maggio alle ore 17:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a “L’Agricoltura, il Futuro”, iniziativa di Confagricoltura.