Lavori preparatori per i Ddl Rendiconto finanziario e Assestamento di bilancio

Procedono i lavori preparatori di due disegni di legge ordinari in materia di “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 2023” (Atto Camera n.1951) e di “Disposizioni per l’assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024” (Atto Camera n.1952). Le proposte sono state approvate dalle singole commissioni in sede consultiva. Secondo i risultati definiti del Rendiconto 2023, il documento con cui il Governo rende conto al Parlamento della gestione finanziaria, gli stanziamenti iniziali risultano in aumento dell’11% e gli stanziamenti definitivi crescono del 3,3% rispetto all’anno precedente. Una delle voci che ha registrato un incremento maggiore rispetto alle previsioni riguarda i trattamenti previdenziali (Missione 25). Il disegno di legge di assestamento è lo strumento che permette una revisione a metà esercizio degli stanziamenti del bilancio. Nel dettaglio, il Dl 1952 indica, tra l’altro, un incremento di 76,1 milioni di euro per lo stato di previsioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Vai alla fonte

Vai alla fonte