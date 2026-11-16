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Assolegno, una visione per il futuro del sistema legno nazionale: Servadio, "Un nuovo percorso per la crescita della filiera"

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Daniele Servadio - (foto Ufficio stampa)
Daniele Servadio - (foto Ufficio stampa)
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16 novembre 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
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Ascolto delle imprese, presenza sui territori e investimento sulle competenze. Sono queste le direttrici lungo le quali Daniele Servadio, eletto presidente di Assolegno di FederlegnoArredo per il quadriennio 2026-2030 e in carica da fine ottobre, intende sviluppare il proprio mandato a sostegno delle aziende delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno, un comparto che nel suo complesso rappresenta un’importante potenzialità per l'economia italiana. "Questi temi si inseriscono in un percorso di crescita e consolidamento dell'azione associativa, che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Assolegno anche nei territori ma, soprattutto, a ricostruire un dialogo costruttivo con tutte le imprese del settore, associate e non, che desiderino poter lavorare insieme per portare al centro dell'attenzione il legno e le lavorazioni connesse a questo nobile materiale. Puntiamo a rafforzare l'unitarietà del sistema attraverso l'importante ruolo di rappresentanza della Federazione all'interno del sistema Confindustriale, ponendo al centro le grandi sfide che ci attendono. Solo lavorando insieme si potranno traguardare i grandi obiettivi che ci siamo posti a favore del nostro settore", dichiara Daniele Servadio, presidente di Assolegno. Questi temi sono stati al centro del primo Consiglio di Presidenza di Assolegno, riunitosi a Milano, un momento di confronto e vita associativa che ha permesso di condividere priorità e prospettive per il futuro del comparto. Tra le esigenze emerse, anche quella di rafforzare il tema delle competenze e del capitale umano: "Vogliamo lavorare in questa direzione, favorendo un dialogo sempre più stretto con il mondo della formazione" aggiunge Servadio. Dal confronto è emerso inoltre come le manifestazioni fieristiche, come Made expo, rappresenteranno importanti occasioni di valorizzazione delle potenzialità del comparto dell’edilizia in legno".

Assolegno intende consolidare il proprio ruolo di supporto alle aziende anche attraverso la diffusione di conoscenze e competenze tecniche sui territori. È in quest'ottica che si inserisce il tour di incontri tecnici promosso dall'associazione, pensato per offrire a imprese e professionisti occasioni di approfondimento e aggiornamento sui temi chiave delle costruzioni in legno. Dopo il successo della tappa siciliana dello scorso 30 ottobre - che si è tenuta presso l’azienda associata Predil srl con oltre 240 partecipanti tra presenze in sala e in remoto - il tour proseguirà a Vicenza il 15 dicembre alle ore 14.30, presso le Distillerie Poli. Il convegno 'Costruzioni in legno: prestazioni, sicurezza e trasformazione dell’esistente' sarà dedicato alle opportunità offerte dalle costruzioni in legno nell'ambito della riqualificazione edilizia e della transizione ecologica. Uno specifico approfondimento sarà riservato agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e al ruolo del legno dal punto di vista sismico ed energetico. Grazie alla sua leggerezza, alla prefabbricazione e all'efficienza delle soluzioni costruttive disponibili, il legno si conferma una tecnologia particolarmente adatta alla riqualificazione, all'ampliamento e alla sopraelevazione degli edifici. L'incontro rappresenterà inoltre un'occasione di aggiornamento professionale sulle migliori pratiche progettuali e sulle opportunità che le costruzioni in legno offrono in termini di innovazione, sostenibilità e qualità costruttiva: agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 4 Crediti Formativi Professionali (Cfp).

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