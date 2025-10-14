Belli, amministratore unico di Kimia: "Da oltre 45 anni al fianco degli ingegneri"

"Da oltre 45 anni Kimia opera al fianco degli ingegneri, producendo, ingegnerizzando e distribuendo soluzioni tecniche per il rinforzo strutturale e il recupero monumentale, civile e infrastrutturale". Lo ha detto Alessandro Belli, amministratore unico di Kimia, nel corso del 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri in corso ad Ancona. "I nostri interlocutori quotidiani sono proprio gli ingegneri – ha sottolineato Belli – con cui vogliamo costruire insieme il futuro del settore, migliorando prodotti e soluzioni per rispondere alle esigenze di un comparto in continua evoluzione".