Cafà (Cifa): “Mettere a disposizione di Inail i dati di chi è formato”

“Vogliamo mettere a disposizione dell'INAIL tutti i dati delle aziende e dei lavoratori che hanno sviluppato corsi con FONARcom in ambito formazione perché possiamo andare a realizzare una buona pratica un domani estendibile agli altri fondi interprofessionali, all'organismo paritetico, a tutti gli enti che operano la formazione in materia di sicurezza e finalmente riuscire nel nostro paese a sapere chi sono le persone che hanno fatto la formazione in materia di sicurezza e le persone che ancora non le hanno fatte. Lo ha dichiarato Andrea Cafà Presidente CIFA tra i relatori del convegno “Per un ambiente di lavoro sano e sicuro” organizzato dal Confsal Confederazione Generali Sindacati Autonomi dei Lavoratori organizzato a Bologna nell'ambito della Fiera Ambiente e Lavoro.