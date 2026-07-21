Biennale Arte di Venezia, Padiglione Emirati Arabi Uniti presenta performance di Taus Makhacheva sul gossip

Il Padiglione nazionale degli Emirati Arabi Uniti alla 61ma Esposizione internazionale d’Arte della Biennale di Venezia presenta 'And What Did You Say?' (2026), una nuova performance commissionata all'artista Taus Makhacheva, come parte della mostra 'Washwasha', curata da Bana Kattan con l'assistenza di Tala Nassar. La performance avrà luogo il 24, 25, 26 e 28 luglio, due volte al giorno, alle ore 14 e alle 17.

'And What Did You Say?' è un'opera in due parti che comprende una performance coreografica e un'installazione con una panca interattiva sonora, collocata all'ingresso del Padiglione. Delle autoguide accompagnano il visitatore attraverso monologhi interiori, conversazioni scritte e commenti narrati sugli usi attuali e storici del gossip e le sue conseguenze.

Ognuno dei tre ballerini che lo rappresentano, Anna Abalikhina, Rei Kassandra Co e Salvatore De Simone, esprime un diverso stadio del gossip - la sorgente, la diffusione e il nucleo - guidando il pubblico attraverso i modi in cui il gossip arriva, muta, si fissa e poi sparisce.

Come spiega l'artista Taus Makhacheva, “il gossip è spesso respinto, tuttavia è uno dei modi in cui le persone navigano nel mondo: ero interessato alla sua abilità di muoversi all'interno del corpo e fra i corpi, le voci, le comunità, costantemente cambiando forma, e qui diventa materiale e metodo, un modo di pensare su come l'informazione e l'immaginazione circolano".

Il curatore Bana Kattan spiega che “la performance di Taus Makhacheva tocca uno dei temi centrali di 'Washwasha': il gossip opera come una forma di coreografia sociale, si muove attraverso network, influenza relazioni e porta storie che spesso esistono fuori dai registri ufficiali, e 'What Did You Say?' invita il pubblico a considerare la complessità del gossip come pratica culturale".

Laila Binbrek, direttrice del Padiglione nazionale Eau alla Biennale di Venezia, commenta: "Con molto piacere presentiamo la performance commissionata a Taus Makhacheva come parte della partecipazione del nostro Padiflione alla 61ma Biennale di Venezia. Portando insieme rappresentazione, suono e installazione, 'And What Did You Say?' espande l'esprienza di 'Washwasha' e offre nuove vie di impegno sui temi della mostra".