Turismo, FH55 Grand Hotel Palatino entra tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi

L'FH55 Grand Hotel Palatino è stato inserito tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi Roma, un prestigioso traguardo che celebra e valorizza la lunga tradizione di ospitalità della struttura, il suo ruolo consolidato nel panorama alberghiero della Capitale e il profondo legame che da sempre la unisce alla storia, alla cultura e all’identità della Città Eterna. Il riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del percorso intrapreso nel tempo, fondato su qualità, continuità e una costante attenzione all’eccellenza dell’accoglienza. L’ingresso nel circuito degli Alberghi Storici assume un significato particolarmente importante perché valorizza non soltanto la longevità della struttura, ma soprattutto il contributo culturale, sociale e turistico che gli hotel storici offrono alla città di Roma.

L’iniziativa degli Alberghi Storici di Roma, promossa da Federalberghi Roma attraverso il Comitato Alberghi Storici nato nel 2018, rappresenta il primo progetto italiano dedicato esclusivamente alla valorizzazione delle strutture alberghiere che hanno contribuito a scrivere la storia dell’ospitalità della Capitale. Il Comitato riunisce hotel con una consolidata tradizione storica, attivi da decenni e profondamente legati all’identità culturale e turistica della città, con l’obiettivo di tutelare e promuovere un patrimonio fatto non solo di accoglienza, ma anche di memoria, cultura e tradizione. L’iniziativa nasce per preservare e tramandare il valore storico dell’ospitalità romana, riconoscendo agli alberghi storici un ruolo centrale nella costruzione dell’immagine internazionale di Roma. Tra gli obiettivi del progetto vi sono la valorizzazione del patrimonio alberghiero storico, la promozione culturale della città attraverso percorsi ed esperienze legate alla sua storia e la creazione di sinergie con istituzioni, musei e realtà culturali del territorio. Gli alberghi storici vengono così riconosciuti non solo come luoghi di soggiorno, ma come autentici ambasciatori della tradizione e dell’eccellenza dell’ospitalità romana nel mondo.

Essere inseriti tra gli Alberghi Storici significa entrare a far parte di una narrazione collettiva fatta di accoglienza, cultura e continuità nel tempo: un riconoscimento che l'FH55 Grand Hotel Palatino accoglie come stimolo a proseguire nel proprio percorso di valorizzazione dell’esperienza alberghiera, coniugando la propria eredità storica con un costante rinnovamento dei servizi e dell’esperienza offerta agli ospiti. “Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di grande orgoglio”, dichiara Claudio Catani, vicepresident Operations del gruppo FH55 Hotels. “Far parte degli Alberghi Storici di Roma significa vedere riconosciuto il lavoro svolto in quasi sessant’anni di attività e il nostro impegno quotidiano nell’offrire un’ospitalità capace di trasmettere il fascino autentico della città. È anche una responsabilità: custodire e valorizzare una tradizione che appartiene non solo al nostro hotel, ma alla storia stessa dell’accoglienza romana", aggiunge. Negli anni, l'FH55 Grand Hotel Palatino ha saputo evolversi mantenendo intatta la propria identità, diventando un luogo simbolo per il turismo leisure e business nella Capitale, grazie alla sua posizione strategica, ai servizi di alta qualità e a una costante attenzione all’esperienza degli ospiti. Oggi l’hotel è inoltre quasi al termine di un’importante opera di ristrutturazione e riqualificazione, realizzata attraverso un significativo investimento economico, finalizzato a valorizzare ulteriormente la struttura, elevare gli standard dell’accoglienza e coniugare il prestigio della tradizione con il comfort e il design contemporaneo. L’inserimento tra gli Alberghi Storici di Roma conferma oggi il valore di un percorso costruito nel tempo e rafforza il ruolo del l'FH55 Grand Hotel Palatino come ambasciatore dell’ospitalità romana nel mondo.