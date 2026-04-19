Turismo, Italia e Slovacchia orientale più vicine con il nuovo volo diretto Roma-Kosice di Wizz Air

Italia e Slovacchia più vicine grazie al nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e Košice, operato tutto l'anno da Wizz Air. Un collegamento bisettimanale (il martedì e il sabato) che darà nuovo impulso ai flussi turistici, facilitando non solo l'incoming verso la Capitale ma anche l'opportunità per i visitatori italiani di scoprire una regione ancora poco conosciuta, la Slovacchia orientale con il capoluogo, Košice, che è la seconda città del paese. La nuova rotta è stata presentata a Roma, presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca, a tour operator e media, in occasione di un incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli enti del turismo della regione e dell'Aeroporto di Košice.

Ad aprire i lavori è stata l’ambasciatrice della Repubblica Slovacca, Karla Matiaško Wursterová, la quale ha sottolineato gli ottimi rapporti con Italia, che si potranno rafforzare ancora di più proprio grazie al turismo: "La Slovacchia orientale è una regione molto bella, per la natura, la cultura, la gastronomia, in grado di offrire molte esperienze, e mi auguro che questa nuova rotta possa promuovere ulteriormente i flussi turistici".

Il Cfo & Deputy Ceo dell'Aeroporto di Košice, Tomáš Jančuš, ha ricordato che lo scalo è tra i più antichi in Europa, avendo festeggiato il centenario appena due anni fa. "Nel 2026 - ha annunciato - abbiamo l'offerta più ricca di sempre, con 12 destinazioni e rotte operate anche in connessione con altre compagnie, assicurando così un network globale. L'anno scorso abbiamo avuto 27mila passeggeri e ora l'ambizione è di raggiungere il record di un milione".

Grazie al nuovo volo, Košice sarà raggiungibile da Roma in solo un'ora e un quarto, proponendosi come meta per un city break e per una vacanza slow nella Slovacchia orientale.

A illustrare l'appeal della regione è stata Miroslava Šeregová Hnatková, Foreign Markets Development Manager e Destination Manager di Košice Region Tourism: "La Slovacchia orientale vanta 18 siti Patrimonio Unesco e tra questi numerose grotte di ghiaccio e di aragonite, una foresta primordiale e un Castello tra i più grandi dell'Europa centrale, 5 chiese antiche in legno e 5 parchi nazionali, tra cui quello nei Monti Tatras; è anche una regione vinicola con il Tokaj portato proprio dagli italiani. E, ancora, opere di land art e percorsi ciclabili, le cittadine di Bardejov e Levoča oltre al capoluogo Košice. Davvero una zona adatta allo slow tourism, con un'ottima accessibilità dall'estero grazie appunto all'aeroporto internazionale".

La città di Košice, come ha spiegato Ivana Kavulič, External Relations Manager di Visit Košice, "è creativa, culturale, vibrante, un centro universitario frequentato tra l'altro anche da molti studenti italiani". "Il centro storico - ha proseguito - è caratterizzato da architetture dal gotico al moderno, ci sono numerosi ristoranti e caffè, con un'ampia scelta dai prodotti locali al fine dining e alla nuova cucina slovacca. Una intensa vita culturale ricca di eventi, un'atmosfera unica a contatto con i 'locals', dove il turismo non è di massa, e circondata a 15 minuti dalla natura".

Tra i panorami più belli che circondano Košice sicuramente è quello delle montagne, come ha affermato Lucia Blaskova, Executive director di High Tatras Slovakia Tourist Board: "E' la zona alpina più piccola in Europa e fa parte del parco Unesco più antico. E' raggiungibile facilmente anche in bus o treno. Una destinazione per tutto l'anno, sostenibile, dove vivere l'autenticità dell’Europa centrale. L'area dei Monti Tatras comprende 50 picchi oltre i duemila metri, 1.800 chilometri di percorsi e 46mila posti letto, una gastronomia eccellente che vanta chef premiati da guide internazionali. E' qui che si possono incontrare anche i famosi 'sherpa dei Tatra', corrieri di montagna che riforniscono manualmente i rifugi ad alta quota, trasportando carichi fino a 100 kg sulla schiena: una tradizione centenaria, unica in Europa, che in Slovacchia ancora resiste. Abbiamo anche una importante comunità italiana, tanto che ogni anno si tiene il Festival Viva Italia".

Per suggerimenti su itinerari originali a contatto con la natura si può contattare Northeast Slovakia Travel, un tour operator partecipato dall'ente del turismo. "Siamo specializzati nel turismo di pellegrinaggio, con itinerari dedicati al culto mariano e alla scoperta delle chiese di legno, ma anche nel turismo esperienziale, che punta su attività nella natura come hiking, biking, rafting e ski. Non mancano le esperienze gastronomiche, anche in feste autentiche di paese dove si può partecipare alla produzione dei prodotti tipici sia culinari sia artigianali", ha detto Marek Kollár, Destination manager.

Una strategia di sviluppo, quindi, che punta a valorizzare quanto di meglio la Slovacchia orientale ha da offrire, tra natura e cultura, all'insegna dell'autenticià e della sostenibilità, e che trova ora una nuova prospettiva di sviluppo grazie al nuovo volo diretto Wizz Air che collega Roma con Košice.