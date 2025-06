Turismo, Piazza (Th Resorts): "+15% prenotazioni estive rispetto a 2024, spinta dall'estero"

"Complessivamente la campagna prenotazioni per l'estate 2025 nelle nostre strutture ricettive sta andando decisamente bene, anche in maniera migliorativa rispetto a quelle che erano le nostre iniziali previsioni. Questo è il primo elemento significativo rispetto al quadro generale. Ad oggi ci attestiamo stabilmente su un miglioramento del 15% delle vendite estive rispetto al 2024". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Salvatore Piazza, coo di Th Resorts, evidenzia l'andamento delle prenotazioni per la stagione estiva del big player del settore. TH Group in Italia conta 32 strutture tra mare, montagna e urban, con 6.500 camere. Numeri importanti, quelli raggiunti fin ad ora per la stagione estiva, per TH che per quanto riguarda le strutture in montagna "ha chiuso la stagione invernale con risultati in linea con questi".

Secondo Piazza, i risultati conseguiti sono legati "innanzitutto a un ottimo lavoro del trade, che ci ha portato sostanzialmente a raggiungere lo stesso livello di fatturato dello scorso anno con 4 mesi di anticipo". "Quindi il trade è andato fortissimo e ha trascinato le vendite. Adesso il trade si è fermato, come è normale, ma il ritmo delle vendite è costante, molto importante e molto confortante. Ancora abbiamo spazio di vendita, ma con quest'intensità di vendita andremo a saturare tutti gli spazi, c'è rimasto qualcosa ancora per il mese di agosto, ma è normale che sia così in questo momento, tenuto conto che complessivamente il 50% della vendita ormai è sempre più 'sotto data'", ha sottolineato.

E dall'analisi delle prenotazioni emerge un aspetto molto positivo per TH anche in termini di programmazione futura. "L'elemento che abbiamo registrato in maniera significativa sulla montagna e che adesso stiamo registrando su questa stagione estiva, ma anche in termini di programmazione futura, visto che il mercato estero si programma per tempo, è una crescente richiesta, molto significativa degli operatori stranieri, in particolare tour operato europei, attratti dal prodotto italiano", spiega.

E per Piazza "è un aspetto importante, perché con il mercato interno che rallenta, è positivo avere un riscontro estero che garantisce una crescita di capacità di spesa". Con l'arrivo dell'estate per le strutture turistiche scatta anche la 'caccia' a profili e competenze dei lavoratori stagionali da impiegare nelle strutture. TH conta, ad esempio, oltre 4.500 collaboratori diretti. "Quello della carenza di profili lavorativi nel nostro settore è un problema strutturale che si è accentuato con il Covid, quando con la chiusura forzata delle strutture si sono perse tante competenze di persone che si sono spostati in altri settori", spiega Piazza.

"Per quanto riguarda noi, TH ha il vantaggio di potere offrire al personale la doppia stagione, aggiungere quindi ai mesi estivi quelli invernali nelle nostre strutture in montagna. Quindi pur trattandosi di lavoro stagionale i mesi aumentano e ci permettono di mitigare le difficoltà che ci sono nel settore nel reperire le risorse da impiegare. C'è poi da dire che per Th i collaboratori sono un patrimonio dell'azienda, e per questo cerchiamo di mettere in campo più azioni possibili per fidelizzarli all'azienda".

La strategia aziendale è chiara. "Le competenze dei nostri collaboratori sono centrali nell'accoglienza e permanenza dei nostri ospiti, come anche nella fidelizzazione, a cui teniamo tantissimo", sottolinea Piazza. E diverse le novità per gli ospiti in questa estate 2025. "Abbiamo fatto investimenti infrastrutturali sportivi, come quello nella nostra struttura di Ostuni dove abbiamo realizzato un campo di pickleball, lo sport dell'estate 2025. E poi abbiamo investito anche nella ristorazione, rivoluzionando il buffet di tutte le nostre strutture con un nuovo concept", conclude.