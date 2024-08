Welfare, Fava (Inps): "E' rappresentato e gestito dall'Istituto che serve circa 52 mln di utenti"

"Il welfare è rappresentato e gestito oggi dall'Inps, per questo possiamo dire che è un vero hub del welfare. L'Istituto serve circa 52 milioni di utenti, che rappresentano quasi l'87% della popolazione, fornisce circa 440 prestazioni socio-assistenziali e previdenziali, attraverso oltre 500 sedi dove lavorano circa 27 mila circa dipendenti". A dirlo Gabriele Fava, presidente Inps, al convegno 'Vivere di più, vivere meglio? Il welfare al bivio' svoltosi in occasione del Meeting di Rimini.

"I nonni e quindi gli anziani - spiega - che amo definire diversamente giovani hanno ancora voglia e forza di contribuire alla vita sociale del nostro Paese. Sono sicuramente una risorsa e non un costo, lo abbiamo visto durante la pandemia e lo vedremo sempre più spesso, quindi dobbiamo valorizzarli e aiutarli. Per questo parliamo di silver economy che sarà importantissima per il Paese. La silver economy va incontro ai diversamente giovani e al tempo stesso, contemporaneamente, crea occupazione poiché ci sono i nuovi mestieri legati proprio alla silver economy".

"Lavoriamo - sottolinea il presidente dell'Inps - per un welfare generativo che dovrà personalizzare le prestazioni in relazione alle diverse esigenze di tutto il ciclo di vita delle persone. Istituiremo dei servizi efficaci, efficienti, utili e facili da utilizzare che possano accompagnare la persona durante il suo percorso di vita".

"E' importantissimo - avverte - se riusciremo in questa progettualità sfidante, ma sicuramente avvincente. Allora sì che ci sarà un upgrade dell'Inps, 'Inps 2.0', cioè un istituto che è la spia dorsale su cui poggiano tutti i cittadini, attraverso servizi moderni, contestualizzati, semplici e intuitivi".

"E' nato - ricorda - un nuovo modo di concepire la residenzialità degli over 65 autosufficienti, 'Spazio Blu' ed è il progetto pilota del modello di senior housing targato Inps, Gruppo CDP, Gemelli e Investire SGR. Rappresenta la risposta al nuovo scenario sociodemografico che vede un aumento della fascia di popolazione anziana autosufficiente. La prima iniziativa del progetto 'Spazio Blu' verrà implementata a Roma, in un complesso immobiliare del quartiere Camilluccia-Trionfale, di proprietà di un fondo immobiliare di proprietà di Inps e gestito da Investire SGR. Si tratta di nove edifici inseriti in un più ampio complesso immobiliare residenziale per circa 300 appartamenti, che verranno ristrutturati per adattarli ai nuovi bisogni con vari spazi dedicati alla socializzazione, alla salute, alla cultura. Ci saranno living room, sala lettura, infermeria di condominio e sala cinema".