Elia Bonacina neo presidente Gruppo Giovani imprenditori di FederlegnoArredo﻿

Elia Bonacina, amministratore delegato dello storico marchio di design Bonacina 1889, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani imprenditori di FederlegnoArredo. L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea generale del Gruppo, riunita nella sede di FederlegnoArredo a Roma. Succede a Filippo Santambrogio, che ha guidato il Gruppo Giovani negli ultimi quattro anni, accompagnandone un percorso di apertura e confronto con imprese, istituzioni e altre filiere del Made in Italy. "Concludo questi anni alla presidenza del Gruppo Giovani FederlegnoArredo con un sentimento di gratitudine e con la consapevolezza di quanto sia importante creare luoghi in cui una nuova generazione di imprenditori possa confrontarsi, crescere e assumersi responsabilità", ha detto Filippo Santambrogio.

Alla guida di Bonacina 1889, storica azienda italiana del design e dell’arredo, Elia Bonacina raccoglie il testimone con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nella crescita e nell’evoluzione della filiera. "Assumo questo incarico con gratitudine e con un profondo senso di responsabilità verso una filiera che rappresenta il meglio del Made in Italy - ha sottolineato -. Nei prossimi quattro anni il Gruppo Giovani metterà al centro la formazione: accompagneremo una nuova generazione di imprenditori a creare valore, a rinnovare il legame tra impresa e design e a raccontare con orgoglio il saper fare italiano".