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Federlegnoarredo, al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria

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Federlegnoarredo, al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria
22 aprile 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto oggi, nella cornice del Salone del Mobile.Milano, il primo incontro in presenza del tavolo delegati Legno-Arredo di Confindustria - promosso e coordinato da FederlegnoArredo - che ha preso il via qualche settimana fa con un incontro online che ha visto il coinvolgimento dei presidenti e dei referenti delle sezioni legno-arredo di 15 Confindustrie territoriali. "L’iniziativa rappresenta un passaggio concreto nel percorso avviato dalla Federazione per rafforzare il dialogo tra imprese, territori e sistema associativo, a conferma del ruolo centrale di FederlegnoArredo come punto di riferimento della filiera legno-arredo italiana" spiega il direttore generale, Carlo Piemonte.

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"Un momento di confronto diretto tra i delegati delle Confindustrie territoriali per mettere a sistema best practice e individuare le priorità del settore: una su tutte quella della formazione di manodopera qualificata. L’incontro al Salone del Mobile sancisce l'inizio di questa collaborazione strategica a livello nazionale”. Con questa iniziativa, FederlegnoArredo promuove un modello di lavoro condiviso con il sistema Confindustria valorizzando il contributo delle rappresentanze territoriali attraverso un lavoro di ascolto e sintesi, volta a rafforzare la capacità della Federazione di elaborare risposte condivise ed efficaci.

“Il percorso del tavolo - conclude Piemonte - proseguirà nelle prossime settimane con un approfondimento dedicato proprio al tema dell’Education, individuato come ambito strategico per la crescita e la competitività del settore. L’incontro di oggi ha rappresentato un momento chiave di conoscenza reciproca e di consolidamento delle relazioni tra i delegati, mettendo a sistema competenze e visioni di un settore strategico per la manifattura Made in Italy. Farlo al Salone del Mobile. Milano assume anche un grande valore simbolico".

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Tag
Salone del Mobile Legno Arredo Formazione manodopera qualificata Education Made in Italy
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