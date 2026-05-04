circle x black
Cerca nel sito
 

Fondirigenti, al via nuova consiliatura Marco Bodini confermato presidente

sponsor

Fondirigenti, al via nuova consiliatura Marco Bodini confermato presidente
04 maggio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è tenuta oggi la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione di Fondirigenti per la consiliatura 2026-29, che conferma Marco Bodini presidente e Pierangelo Albini vicepresidente. Promosso da Confindustria e Federmanager, Fondirigenti è il principale fondo italiano per la formazione continua dei dirigenti, con oltre 14 mila imprese aderenti e 84 mila dirigenti. La nuova governance si insedia in una fase particolarmente rilevante per il sistema produttivo e per il management, chiamati a confrontarsi con sfide decisive per la competitività del Paese. Tra queste, la transizione sostenibile e digitale, l’impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli organizzativi e produttivi, nonché la definizione del sistema dei servizi per le politiche attive rivolte ai dirigenti, che l’ultimo rinnovo del ccnl dei dirigenti industriali ha affidato a Fondirigenti. "Proseguo nel mio incarico - dichiara Marco Bodini - con senso di responsabilità e con la volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo di Fondirigenti come leva strategica per la crescita delle competenze manageriali e la competitività delle imprese. In uno scenario caratterizzato da trasformazioni profonde, il nostro impegno sarà quello di accompagnare imprese e dirigenti nello sviluppo delle capacità necessarie per governare il cambiamento".

CTA

Marco Bodini è direttore commerciale Estero di un’azienda manifatturiera del settore meccanico, con una consolidata esperienza manageriale sui temi dell’internazionalizzazione. E' presidente di Federmanager Brescia e di Federmanager Lombardia. Per la nuova consiliatura, il consiglio di amministrazione di Fondirigenti è composto da Pierangelo Albini, Marco Bodini, Marzio Boscariol, Angelo Cappetti, Renato Fontana e Alessandro Scarabelli. Il comitato promotore è composto da Maria Anghileri, Fausto Bianchi, Mario Cardoni, Riccardo Di Stefano, Valter Quercioli e Gherardo Zei. Il collegio dei sindaci è composto da Monica Domenici, Presidente, Rosj Catalano e Marco Tani.

Con il nuovo assetto di governance, Fondirigenti si avvia a una fase di consolidamento e di ambizione strategica. I numeri dell’ultimo esercizio raccontano un fondo in forte crescita: i dirigenti coinvolti in percorsi formativi sono aumentati del 55% rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre 400 mila ore erogate e 29 milioni di euro complessivamente finanziati. Una dinamica che riflette la crescente consapevolezza del valore strategico della formazione continua. Il mandato che si apre punta a rendere questo ruolo ancora più strutturale, con l’obiettivo di rendere sempre più Fondirigenti un punto di riferimento capace di anticipare i fabbisogni reali, rispondere con tempestività ai cambiamenti e contribuire, attraverso la managerializzazione, al rafforzamento della competitività delle imprese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondirigenti Confindustria Federmanager formazione continua dirigenti competitività
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza