Gruppo Agsm Aim vince 'Credit reputation award' e premio 'Industria Felix'

Il Gruppo Agsm Aim si conferma tra le realtà più solide e affidabili del panorama industriale italiano, aggiudicandosi, per il secondo anno consecutivo, due importanti riconoscimenti: il premio 'Industria Felix' e il premio 'Credit Reputation Award'.

Il premio 'Industria Felix', assegnato dal periodico di economia e finanza 'Industria Felix Magazine', in supplemento con 'Il Sole 24 Ore', premia le imprese più competitive a livello gestionale e finanziario. La società commerciale del Gruppo, Agsm Aim Energia, ha ottenuto questo riconoscimento per essere "tra le migliori imprese dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto".

Il premio è stato consegnato oggi in occasione del 62° evento 'Industria Felix - Il Nord Est che compete', riservato alle imprese più competitive di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che si è tenuto a Modena, nel museo Ferrari di Maranello. A ritirarlo Stacy Andreola, responsabile credit management di Agsm Aim Energia, e Giacomo Pedrollo del reporting e transformation office.

Il Credit reputation award, assegnato da MF Centrale Risk -azienda specializzata nell’analisi creditizia- riconosce le imprese che si distinguono per puntualità, affidabilità, trasparenza e regolarità nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Il riconoscimento è stato assegnato ad Agsm Aim sulla base di un apposito modello valutativo che ha analizzato le rilevazioni periodiche effettuate dalla centrale dei rischi della Banca d’Italia.

Il premio è stato ritirato oggi, a Milano, durante la quarta edizione del Credit reputation awards 2025, da Stefano Masetti, direttore finance & control di Agsm Aim, e Luca Vicentini, responsabile finanza e tesoreria di Agsm Aim.

"Siamo onorati di ricevere questi riconoscimenti, che attestano la solidità finanziaria e l’ottima reputazione creditizia del nostro Gruppo", commenta Alessandro Russo, consigliere delegato di Agsm Aim. "Questi premi confermano l'efficacia della nostra strategia orientata alla sostenibilità finanziaria e alla creazione di valore per i nostri stakeholder. Continueremo a lavorare con impegno per mantenere elevati standard di gestione e rafforzare la fiducia dei nostri partner finanziari e degli investitori", conclude.