Imprese, Cuzzilla (4.Manager): “Obiettivo rapporto è capire impatto AI su aziende e persone”

“Abbiamo fatto questo lavoro importante con Confindustria e Federmanager tramite 4.Manager, la nostra associazione, per capire qual è l'impatto sulle aziende e sulle persone. Su questo abbiamo rilevato che tantissime aziende non hanno ancora fatto nemmeno un’ora di formazione sull'intelligenza artificiale, mentre ce ne sono 10mila che stanno iniziando già ad utilizzarla”. Così Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager, a margine della presentazione del VI rapporto dell'Osservatorio di 4.Manager "Intelligenza Artificiale. Cambiamento culturale e organizzativo per imprese e manager: nuove traiettorie della managerialità". L'evento si è tenuto in occasione dell'apertura dell'anno accademico della Pontificia Università Antonianum. Dai dati emerge che 10.000 imprese italiane hanno già adottato tecnologie di AI, con un balzo di circa 30% rispetto all’anno precedente.