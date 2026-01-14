circle x black
Imprese, Valentini: "Settore della marca sta dando molte soddisfazioni"

‘garantisce prezzi adeguati in un momento in cui il costo rappresenta uno dei temi sostanziali’

Imprese, Valentini:
14 gennaio 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’industria di marca sta offrendo soddisfazioni perché rappresenta sia la professionalità e la qualità dei produttori che la capacità della distribuzione, uno dei settori più all'avanguardia e complessi". E’ quanto affermato da Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, alla giornata di apertura della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

Quello della distribuzione è per Valentini un comparto che “nonostante abbia grandi sfide da affrontare dal punto di vista della gestione, è in grado di tenere in piedi una rete diffusa su tutto il territorio - e che ora comincia a guardare verso l'estero - e garantisce prezzi adeguati in un momento in cui il costo rappresenta uno dei temi sostanziali. Da qui il successo continuativo di questa manifestazione”.

“Il made in Italy è innovazione nella tradizione, è fare le cose con cuore, passione e responsabilità. Questo è un evento di Made in Italy - aggiunge il viceministro - ‘Marca’ è un'affermazione e qui la troviamo espressa: basta guardarsi intorno, qui, per capirlo. Il Made in Italy è una mission, significa sapersi rinnovare e mettere l'asticella più avanti per potersi affermare”.

