Lavoro: Trincia (Caritas diocesana Roma), 'LaborDì è ponte tra domanda e offerta'

"Anzitutto noi, come Caritas, collaboriamo con le Acli sul terreno così sfidante dell'accesso al lavoro. Pertanto, non possiamo che seguire con particolare condivisione questo percorso avviato dalle Acli con LaborDì. E' importante in quanto evento rivolto ai giovani, al mondo della scuola e alla necessità di creare un ponte tra l'offerta e la domanda di lavoro, anche se non se non immediata. Si tratta di un laboratorio e quindi fornisce delle piste di ricerca e di sperimentazione che guardiamo con molta attenzione e cerchiamo di sostenere". Lo spiega Giustino Trincia, direttore Caritas diocesana di Roma, all'edizione 2025 di Labordì a Roma, l'evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.