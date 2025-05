Festival dell'Economia di Trento, mozzarella bufala campana Dop in cattedra tra talk e laboratori con Trentingrana

Un ciclo di laboratori per condurre i bambini e le loro famiglie alla scoperta della mozzarella di bufala campana Dop e poi talk, degustazioni, serate-evento. Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop sarà protagonista della nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, in programma dal 22 al 25 maggio. L’edizione 2025 segna il ventennale del festival e ha per titolo 'Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio'. I temi di attualità verranno affrontati da oltre 650 relatori, tra personalità dal panorama accademico nazionale e internazionale, economisti, 6 premi Nobel, rappresentanti delle istituzioni e della business community. Il 22 maggio, alle ore 12 al Cinema Vittoria, il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, parteciperà al talk su 'Protezionismo o libero mercato' con Fulvio Giorgi (amministratore delegato, IMQ); Paolo Gualtieri (Università Cattolica del Sacro Cuore); Yang Yao (China center for economic research); Andrea Zoppini (Università degli studi Roma Tre).

Novità di quest’anno saranno i laboratori per bambini 'La magia del latte', realizzati in collaborazione con Trentingrana. Ogni giorno, dalle ore 10 alle 17, nell’area esterna del Museo delle Scienze di Trento (Muse), i più piccoli e le famiglie saranno guidati alla scoperta della Mozzarella di bufala campana Dop e del Trentingrana, con filature live e degustazioni. Un percorso che ha l’obiettivo di valorizzare la materia prima, il latte, e di unire in un racconto corale due formaggi e due territori del Belpaese molto diversi: l’uno fresco, fatto con solo latte di bufala e simbolo del Sud Italia; l’altro stagionato, fatto con latte vaccino e simbolo del Nord del Paese.

Sarà questo il cuore pulsante del programma 'Fuori festival', dedicato ai bimbi e alle famiglie. Nel palinsesto, infatti, il cibo sarà esplorato in tutte le sue dimensioni, sensoriali e scientifiche, grazie al ciclo di laboratori curati dal Muse e ai maestri casari del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana Dop e del Trentingrana, che porteranno il pubblico a conoscere i territori e i processi complessi dai quali nasce un formaggio, a capire che il cibo ha origine da procedimenti di lavorazione della materia prima per arrivare con nuova forma e consistenza sulla nostra tavola. E' la 'magia del latte' appunto, che sarà raccontata e declinata durante le giornate del festival.