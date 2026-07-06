circle x black
Cerca nel sito
 

Gabriella Favara è la nuova presidente di Assovini Sicilia

sponsor

Un Cda integralmente under 40 con l’ingresso dei giovani della Generazione Next

Gabriella Favara è la nuova presidente di Assovini Sicilia
06 luglio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cambio al vertice di Assovini Sicilia. Gabriella Favara è la nuova presidente dell’associazione che riunisce cento aziende vitivinicole siciliane e del neo eletto Consiglio di amministrazione, integralmente rappresentato dagli under 40 del gruppo Generazione Next: Graziano Nicosia, Costante Planeta, Cristina Madaudo, Pietro Pollara, Alessandro Tasca, Enrica Spadafora, Totò Navarra, Pierfilippo Marchello. Nominata nella seduta di oggi, lunedì 6 luglio, dal nuovo Cda, Gabriella Favara, under 30, marsalese, International Marketing Manager dell’azienda di famiglia Donnafugata, è entrata in azienda quattro anni fa dopo la laurea in Economia aziendale e un master in business management a Oxford. Dopo diverse esperienze aziendali nel trade marketing, Gabriella Favara ritorna in Sicilia per occuparsi di mercati esteri per Donnafugata.

“Per me è una grande emozione rivestire questo ruolo e poter condividere questo percorso con i compagni di squadra della Generazione Next. È molto forte l'idea di poter continuare a dare linfa e dare energia a questa associazione tutti insieme, con una voce giovane che ha voglia di cambiamento e di innovarsi. Sarà sicuramente una grande sfida che ci darà la possibilità di contribuire inaugurando un nuovo corso ma senza mettere in discussione i valori di questa associazione. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare sempre più le esigenze del mercato, di stare al passo con i cambiamenti, sperando anche di essere molto reattivi e proattivi nell'intercettare le opportunità del settore. Vogliamo potare sempre più in alto una Sicilia che con Assovini racconta un caso esemplare di associazionismo capace di promuovere un settore importante come quello vitivinicolo e di fare squadra”, commenta la neo presidente Gabriella Favara.

Del nuovo Consiglio di amministrazione di Assovini fanno parte: Gabriella Favara (presidente); Pietro Pollara (vicepresidente); Graziano Nicosia (Tenute Nicosia); Costante Planeta (Planeta); Alessandro Tasca (Tasca d’Almerita); Cristina Madaudo (Camporè); Enrica Spadafora (Dei Principi di Spadafora); Pierfilippo Marchello (Cantine Pellegrino); Totò Navarra (Tenute Navarra).

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Assovini Sicilia Generazione Next Cambio vino siciliano
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza