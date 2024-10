Turismo, Gruppo Bluvacanze: nuova sede di prestigio a Roma, al via Blu Academy per formare nuovi professionisti

E' stata presentata oggi con una conferenza stampa, che ha fatto il punto anche sull’espansione all’estero di Cisalpina Tours, la nuova sede del Gruppo Bluvacanze può accogliere oltre 100 impiegati. "É un ufficio prestigioso che punta a migliorare sensibilmente le interazioni e le sinergie dello staff, ma anche a fornire servizi di qualità e collaborazioni significative con i nostri clienti e partner nella Capitale", ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze. Tutte e tre le legal entities del Gruppo Bluvacanze si collocano nella sede romana di Lungotevere Gassman 22.

In particolare, Cisalpina Tours è la travel management company (Tmc) italiana leader, con 800 aziende-clienti, ed è l’unica che ha iniziato un significativo piano di internazionalizzazione tesa a renderla un player globale.

Tra le attività della Tmc, meritano una speciale menzione le divisioni Cisalpina VAAM, specializzata in viaggi del terzo settore, e Cisalpina MICE per l’organizzazione di eventi e meeting aziendali. Nello stesso building ha anche i propri uffici Going2Italy, la divisione incoming di Going, che promuove nei mercati esteri le migliori esperienze turistiche in Italia a target high end e luxury.

E il Gruppo Bluvacanze lancia il nuovo programma di formazione dedicato a futuri professionisti dei viaggi, specializzandi sia nel segmento leisure che business travel. Il percorso è progettato per rispondere alla crescente domanda di ruoli qualificati nel settore del turismo e dei viaggi d’affari, supportati da competenze all’avanguardia, al fine di raggiungere concrete opportunità di impiego stabile e adeguatamente retribuito. Il programma si rivolge a coloro che aspirano a una carriera nel dinamico settore del turismo e dei viaggi d’affari, portando in aula non solo conoscenze tecniche ma anche esercitazioni pratiche sull’uso di sistemi di prenotazione avanzati e sulle tecnologie di gestione dei viaggi aziendali.

Da gennaio a giugno 2025 si svolgeranno le academy per 70 candidati nelle città di Roma e di Napoli, dove il Gruppo ha recentemente aperto e rinnovato le proprie sedi, creando spazi per i training. Dopo tre settimane di formazione gratuita e familiarizzazione, i candidati ad alto potenziale saranno assunti con condizioni ed inquadramento proporzionato alle loro skill. Le selezioni, perciò, sono aperte sia a figure junior che a candidati a elevata qualificazione e comprovata esperienza.

Dal 2022 a oggi, il Gruppo Bluvacanze ha assunto più di 200 giovani under 30. L’azienda è parte integrante del gruppo MSC, leader mondiale assoluto della logistica e del trasporto marittimo, nonché protagonista globale della crocieristica e del Travel. Secondo il Wttc - World Travel Tourism Council, il cui 25esimo Summit si svolgerà proprio a Roma nel 2025, quest’anno la spesa totale globale per i viaggi d’affari raggiungerà 1,5 trilioni di dollari, superando i livelli prepandemia del 6,2%.

"Con il turismo globale e in particolare il business travel in costante ripresa, è essenziale formare nuove generazioni di professionisti nel settore dei viaggi, in grado di sfruttare le opportunità di un mercato in continua evoluzione", osserva Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze.

"Il nostro obiettivo è creare un pool di consulenti di viaggio altamente qualificati che possano essere protagonisti di un futuro di successo, all’interno di un gruppo mondiale che offre continue occasioni di carriera, ma soprattutto è una family company, con un sistema valoriale basato sulla centralità della persona, come raramente è possibile incontrare", conclude. I curricula possono essere inviati a curriculum@cisalpinatours.it oppure curriculum@bluvacanze.it.