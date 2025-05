“L’Italia sembra essere il Paese occidentale che tartassa di più il ceto medio. Il supporto fiscale al ceto medio e non più ai redditi bassi, per il semplice motivo che non c’è più spazio fiscale sui redditi bassi ". Lo ha detto Luigi Marattin (Gruppo Misto), membro Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera dei deputati, durante la presentazione del 2° rapporto Cida-Censis 'Rilanciare l'Italia dal ceto medio. Riconoscere competenze e merito, ripensare fisco e welfare'.