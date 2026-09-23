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Masciovecchio (Cni): "Etica e formazione per governare Ai"

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23 settembre 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
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"All'interno del panel a cui ho preso parte, ho messo in evidenza tutto ciò che stiamo facendo come Consiglio nazionale degli ingegneri e anche tutto ciò che occorre fare, da oggi in poi, come collettività. Tra i vari aspetti trattati, mi sono soffermato su ciò che è importante fare dal punto di vista professionale, come l'adeguamento del codice deontologico e l'adeguamento della formazione a queste nuove forme - di intelligenza artificiale - presenti. Ciò che ho piacere ad evidenziare, però, è che ho parlato anche di un rapporto tra l'etica e l'innovazione, dove l'etica deve essere sempre sopra ad essa. E' importante, infatti, che l'innovazione sia alla portata di tutti e per poterlo essere, è necessario che tutti seguano un disegno rigoroso che metta sempre l'uomo prima della macchina". Sono le dichiarazioni di Elio Masciovecchio, Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri, al 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

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