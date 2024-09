Meloni, i vice, Schlein: chi c'era all'Assemblea Confindustria 2024

Premier in prima fila, canta l'Inno e incassa la standing ovation dopo l'intervento

Tante le presenze del governo Meloni all'assemblea 2024 di Confindustria, in corso oggi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Presidente del Consiglio seduta in prima fila - ha intonato l'inno di Mameli che ha aperto l'assise, incassando anche una standing ovation dopo l'intervento - assieme ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Numerosi i ministri presenti: fra gli altri, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la ministra del Lavoro Marina Calderone, il Guardasigilli Carlo Nordio, il responsabile dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, la titolare dell'Università Anna Maria Bernini.

In sala anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario di +Europa Riccardo Magi, il leader di Azione Carlo Calenda e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.