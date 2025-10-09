circle x black
Mo, Pagliaro (Inca Cgil): "In piazza il 25 ottobre perché pace precondizione sviluppo"

Mo, Pagliaro (Inca Cgil):
09 ottobre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
"La pace è la precondizione dello sviluppo, per questo il 25 ottobre noi torneremo nuovamente in piazza per mettere le mani avanti e per dire che la Legge di stabilità all'insegna del riarmo non è accettabile". A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Michele Pagliaro, presidente dell'Inca Cgil.

"Questo Paese - spiega - ha tantissimi problemi a partire dallo Stato sociale. E' un Paese che ha problemi con le liste di attesa nel settore della Sanità che si allungano sempre di più e che ha problemi nella scuola pubblica e nei trasporti. Noi pensiamo che bisogna partire dai settori produttivi: servono politiche industriali e risposte per il tessuto delle piccole e medie imprese, oggi colpite dai dazi e che hanno un costo dell'energia enorme che si riflette sulle condizioni e la qualità del lavoro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace sviluppo Legge di stabilità riarmo
