Cinecittà World: 22 febbraio 'Job talent day', è caccia a oltre 200 risorse

Dalla ristorazione all'intrattenimento, dalla manutenzione all'accoglienza. Sono alcuni dei settori nei quali Cinecittà World, il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, ricerca oltre 200 nuovi profili professionali per la prossima stagione, come spiega ad Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, ad del Parco.

"Cinecittà World -sottolinea Cigarini- durante l’arco dell’anno offre lavoro a circa 400 persone. Durante i periodi di alta stagione e per eventi particolari tocchiamo picchi anche del doppio. Abbiamo programmato un 'Job Talent Day' a Cinecittà World sabato 22 febbraio, con l'obiettivo di selezionare oltre 200 nuove risorse per la prossima stagione. Le posizioni ricercate includono una vasta gamma di profili: ristorazione, attrazioni, steward, manutenzioni, telemarketing e rappresentano un’opportunità soprattutto per i giovani alla prima esperienza che qui possono apprendere competenze fondamentali come il lavoro di squadra, la gestione operativa e l’attenzione al cliente", sottolinea.

Le selezioni quindi riguardano una vasta gamma di ruoli: dalla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, banchisti/cassieri, baristi, addetti allo street food, lavapiatti, camerieri), agli operatori attrazioni. Dal cast artistico (attori, attrici, cantanti, ballerini, animatori Horror House) ai bagnini per il parco acquatico Aqua World, passando per addetti alle pulizie, alle vendite, agli steward, alle hostess, ai tutori dei percorsi didattici, alla biglietteria, ai tecnici AVL, alle guide botaniche per Roma World, il parco a tema antica Roma. E ancora, addetti al telemarketing e alla manutenzione.

Ma quali sono gli obiettivi per il 2025 del Parco? "Quest’anno Cinecittà World -spiega Cigarini- celebra un traguardo importante: i suoi primi dieci anni di attività. In questo decennio ha registrato una crescita senza paragoni nel mercato dei parchi tematici, aumentando le attrazioni (oggi 40), aprendo Roma World, dedicato all’antica Roma, e Aqua World, il parco acquatico e, soprattutto, diventando il primo parco divertimenti del Centro Italia e il quarto a livello nazionale, con oltre 550mila visitatori. Il viaggio è appena iniziato!".

L’evento di recruiting rappresenta un’importante occasione per entrare a far parte della squadra di Cinecittà World per la nuova stagione 2025 che prenderà il via ufficialmente venerdì 14 marzo in occasione del decimo anniversario del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Cinecittà World non è soltanto il luogo di svago per oltre 550.000 visitatori l’anno, ma anche una realtà lavorativa capace di valorizzare le competenze e il talento di ogni collaboratore. Entrare a far parte del team significa contribuire a rendere speciale ogni giornata per gli ospiti del Parco e, soprattutto per i più giovani, acquisire esperienze utili per affrontare le sfide professionali del futuro.

Le qualità richieste per lavorare nel Parco? Entusiasmo, spirito di squadra e disponibilità a lavorare nei periodi di maggiore affluenza, come i weekend e le festività. Per partecipare al Job Talent Day, gli interessati devono candidarsi sul sito ufficiale del Parco (www.cinecittaworld.it) entro il 16 febbraio. I candidati selezionati riceveranno una mail di conferma dall’ufficio risorse umane e, accedendo gratuitamente al parco, potranno sostenere un colloquio conoscitivo il giorno dell’evento, a partire dalle ore 11. Con oltre 40 attrazioni, 6 spettacoli al giorno e un ricco calendario di eventi, Cinecittà World si conferma il primo parco divertimenti del Centro-Sud Italia e il quarto a livello nazionale, e un n polo turistico e occupazionale di rilievo per il Lazio e la Capitale.

Ma in attesa della nuova stagione 2025, da sabato 15 febbraio, la Cinecittà Street si trasforma in un vivace Villaggio di Carnevale dove il divertimento incontra la fantasia, tra maschere, parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance per i più piccoli e dolci tipici del periodo. Fino al 9 marzo la Carnival Street è pronta a trasportare i visitatori in un’atmosfera di festa dal sapore cinematografico in un’esplosione di travestimenti e musica. Ogni ora, la suggestiva Parata dei Carri del Cinema incanta il pubblico con mezzi unici come big foot, chopper, limousine, auto della polizia, transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.

Gli spettacoli live arricchiscono l’offerta quotidiana del Parco, a partire dalle 11 alle 18, accompagnando le attrazioni già disponibili per il periodo di Carnevale: Hotel Transilvania, una spassosa avventura insieme al Conte Dracula, ispirata all’omonimo film; la Guerra dei Mondi, esperienza di realtà virtuale ambientata sul set del celebre film di fantascienza; la Sala Giochi e il Truccabimbi di Carnevale per trasformare i piccoli nei loro personaggi preferiti e far esprimere la creatività degli adulti. Ogni giorno sono in palio abbonamenti al Parco per la miglior maschera. Il Parco sarà aperto anche il 4 marzo, dalle 15 alle 18, per celebrare insieme il martedì grasso.

Dalle 17 alle 20, il viaggio nel divertimento continua con Oriental World - Il Festival delle Luminarie Cinesi, un affascinante tuffo nei colori e nelle tradizioni dell’Oriente. Con oltre 220 opere luminose, realizzate a mano da artigiani cinesi, e alte fino a 8 metri, il Festival si snoda lungo un magico percorso di oltre 1 km, intrecciando miti e leggende tra le creature mitologiche del Palazzo del Dragone e Oriental Wonderland, popolato da piante marine e animali fantastici come la Fenice e un Dragone lungo 30 metri. A completare l’esperienza è Oriental Food, un autentico street food cinese. Sabato 1° marzo la Carnival Street sarà invasa dal Carnevale dei cani. L’evento, in collaborazione con Quattrozampeinfiera, vedrà gli amici a quattro zampe sfilare in maschera insieme ai propri conduttori, pronti a stupire una giuria d’eccezione. Originalità e dettagli saranno la chiave per vincere. Cinecittà World riaprirà in versione completa venerdì 14 marzo, dando ufficialmente il via alla sua 10° stagione con 40 attrazioni, 6 spettacoli dal vivo e tante novità.