Consulenti lavoro-Confapi, intesa per promuovere legalità e competitività nelle pmi

Rafforzare la cultura della legalità nel mercato del lavoro e favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Sono questi i due principali obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto oggi da Confapi e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro in occasione del primo Forum Mezzogiorno organizzato a Cosenza. L'accordo biennale prevede una collaborazione strutturata per promuovere la corretta applicazione della normativa lavoristica, diffondere l'utilizzo dell'Asse.Co. (Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro) quale strumento volontario di verifica e premiante delle imprese virtuose, realizzare iniziative formative e divulgative comuni e favorire percorsi di aggiornamento a beneficio del sistema delle pmi italiane. La sinergia si svilupperà anche attraverso seminari, eventi territoriali e manifestazioni nazionali, per diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della corretta gestione dei rapporti di lavoro. L'intesa prevede inoltre il coinvolgimento degli esperti della Fondazione studi nelle attività di aggiornamento della contrattazione collettiva di riferimento e in momenti di confronto sui temi delle relazioni industriali e del lavoro.

“Con questo protocollo consolidiamo una collaborazione che mette al centro la qualità del lavoro, la legalità e la crescita delle imprese”, ha commentato Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro e del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro. “I consulenti del Lavoro rappresentano un presidio fondamentale per accompagnare le aziende verso modelli organizzativi sempre più trasparenti, competitivi e conformi alle regole. La sinergia con Confapi consentirà di diffondere buone pratiche e strumenti concreti a supporto del tessuto produttivo italiano”, ha aggiunto.

"Consolidiamo una collaborazione strategica con la Fondazione studi del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e con il presidente Rosario De Luca, con il quale condividiamo la convinzione che la competitività delle pmi industriali passi anche attraverso la piena valorizzazione della legalità, della qualità del lavoro e delle competenze professionali”, ha dichiarato Cristian Camisa, presidente di Confapi. “I consulenti del lavoro rappresentano un partner fondamentale per accompagnare le imprese nell'applicazione della normativa, nella diffusione di strumenti come l'Asse.Co. e nel rafforzamento della bilateralità e del welfare contrattuale. Questa intesa conferma l'impegno di Confapi nel promuovere un sistema produttivo sempre più solido, responsabile e orientato allo sviluppo, facendo della collaborazione tra rappresentanze datoriali e professioni un valore aggiunto per la crescita del Paese", ha aggiunto.