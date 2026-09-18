circle x black
Cerca nel sito
 

Festival del Lavoro 2027, 'Oltre il lavoro la persona', dal 28 al 30 aprile 2027 alla Nuvola a Roma

sponsor

Rosario De Luca: "Mettere a frutto, tramite il lavoro, il proprio talento e le proprie capacità consente all’individuo di raggiungere una soddisfazione che non è solo economica, ma soprattutto personale. Questo è il motivo per il quale abbiamo scelto di dedicare la prossima edizione del Festival al capitale umano"

Il presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro Rosario De Luca durante la presentazione del Festival
Il presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro Rosario De Luca durante la presentazione del Festival
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, la longevità sta influenzando il modo in cui viviamo e la formazione sta determinando il modo in cui cresciamo. La rapida evoluzione di questi fenomeni sta impattando sul mercato del lavoro e si appresta a produrre una trasformazione profonda della società e della condizione umana. Un cambiamento epocale che sarà al centro del Festival del Lavoro 2027 dal titolo 'Oltre il lavoro, la persona'. L’appuntamento, dal 28 al 30 aprile 2027, al Centro congressi 'La Nuvola' di Roma è stato presentato ieri nella suggestiva cornice della terrazza della Rinascente di via del Tritone.

Alla presentazione della 18^ edizione dell’evento erano presenti dirigenti ed esponenti di alcune delle più importanti istituzioni che hanno patrocinato il Festival 2026 come il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato dal Capo Dipartimento Politiche attive, Vincenzo Caridi e dal direttore centrale delle Politiche attive, Massimo Temussi; l’Inail con il direttore generale, Marcello Fiori e l’Inps con il direttore generale Valeria Vittimberga; che nei loro interventi hanno posto l’accento sulla formazione necessaria a gestire i sistemi di Ai nei processi produttivi e su come gestire gli scenari legati all’inverno demografico.

“La persona e il lavoro rappresentano il binomio imprescindibile per rendere dignitosa la vita umana. Mettere a frutto, tramite il lavoro, il proprio talento e le proprie capacità consente all’individuo di raggiungere una soddisfazione che non è solo economica, ma soprattutto personale. Questo è il motivo per il quale abbiamo scelto di dedicare la prossima edizione del Festival al capitale umano”, ha dichiarato a margine della presentazione Rosario De Luca, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro. “Nel corso della manifestazione – ha aggiunto – analizzeremo tutti gli aspetti e le condizioni che possano favorire ambienti di lavoro in grado di far emergere il potenziale delle persone e valorizzarlo al meglio”. La capacità di saper governare questi cambiamenti e valorizzare il capitale umano attraverso investimenti adeguati in formazione determinerà nuove realtà del mondo del lavoro, che saranno declinate al Festival del Lavoro 2027 con confronti, dibattiti, riflessioni ma anche laboratori, workshop ed occasioni di networking. All’interno di questi macrotemi si snoderanno diversi filoni di discussione, a partire dall’Intelligenza artificiale, passando per la rivoluzione demografica, la longevità e le nuove tecnologie. Come ogni anno, questi e molti altri argomenti di attualità saranno al centro di un confronto diretto tra istituzioni, imprese, professionisti, esperti e mondo accademico, e daranno vita a quello che è ormai l’appuntamento di riferimento per il mondo del lavoro. Programma e informazioni sulla manifestazione saranno presto disponibili su www.festivaldellavoro.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival del Lavoro 2027 Capitale umano Intelligenza artificiale Longevità Formazione Mercato del lavoro
Vedi anche
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza