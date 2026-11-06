Roma, Starbucks apre nuovo store all'Outlet Village

Starbucks, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, inaugura un nuovo store all'interno di Roma Outlet Village, la nuova destinazione dedicata a shopping, ristorazione e tempo libero che apre da domani al pubblico alle porte della Capitale. Con questa apertura, il brand rafforza ulteriormente la propria presenza nel Lazio con 10 punti vendita, portando la Starbucks Experience all'interno di uno spazio pensato per accompagnare i visitatori durante la giornata e offrire un momento di pausa all'insegna della qualità, della convivialità e della scoperta. Il nuovo store si sviluppa su una superficie di 122 mq interni, a cui si aggiungono 80 mq di dehors, e dispone di 19 posti a sedere interni e 24 esterni. L'apertura ha inoltre portato all'inserimento di 12 nuovi partner, a conferma dell'impegno di Starbucks nel creare opportunità professionali e valorizzare le comunità in cui opera.

Gli interni riprendono l'identità visiva del brand attraverso materiali, colori e dettagli contemporanei progettati per creare un ambiente accogliente e confortevole. L'esperienza è completata da cinque digital menu board che consentono ai clienti di esplorare in modo semplice e intuitivo l'intera offerta Starbucks, dalle bevande iconiche alle proposte stagionali, fino alla selezione di prodotti food dolci e salati. "Siamo entusiasti di entrare a far parte di Roma Outlet Village, una nuova destinazione che punta ad attrarre visitatori da Roma, dal territorio circostante e dal resto d'Italia - dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia - In un contesto pensato per offrire un'esperienza di qualità che integra shopping, tempo libero e ospitalità, vogliamo proporre uno spazio accogliente in cui le persone possano concedersi una pausa e immergersi nell’esperienza Starbucks, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente la visita al Village." Dal 1971, Starbucks Coffee Company è impegnata nell'approvvigionamento etico e nella torrefazione di caffè Arabica di alta qualità. Con oltre 33.000 negozi in tutto il mondo, oggi Starbucks® è il primo torrefattore e rivenditore di specialità caffearie al mondo.