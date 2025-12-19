Terzo settore: Lombardi (Ministero del Lavoro ), "Co-programmare rafforza la Pubblica Amministrazione

"La co-programmazione rafforza la Pubblica Amministrazione e aumenta l'impatto sociale degli interventi". Lo ha dichiarato Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento Politiche Sociali del Ministero del Lavoro, al Meeting nazionale 'Co-programmare con i giovani' a Salerno. Il progetto, guidato da Moby Dick ETS, dimostra come giovani, Terzo Settore e istituzioni possano lavorare insieme, trasformando la partecipazione giovanile da simbolica a concreta e offrendo strumenti reali di confronto e collaborazione per politiche sociali efficaci e condivise.