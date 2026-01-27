circle x black
Ue-Mercosur, Napoleone (IT-EX): "Superare difficoltà, mercati da centinaia mln compratori"

Raffaello Napoleone
Raffaello Napoleone
27 gennaio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Riguardo al Mercosur e agli accordi che si stanno perfezionando, ci auguriamo tutti che si riescano a risolvere le difficoltà di questo momento. Ci rendiamo conto che va ben valutata l'operazione dal punto di vista della nostra agricoltura, ma è altrettanto vero che con l'intesa si aprirebbero dei mercati da centinaia di milioni di compratori, in un momento in cui gli Stati Uniti, per esempio, stanno vivendo una fase complessa". Così Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l'associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.

