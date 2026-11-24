Al Politecnico di Milano 70 partecipanti in rappresentanza di circa 50 aziende del settore
Come cambierà concretamente il lavoro delle imprese del settore arredo con l’introduzione del nuovo Regolamento europeo sull’Ecodesign? Quali funzioni aziendali saranno coinvolte? E quanto sono preparate le aziende ad affrontare i nuovi requisiti? A queste domande tenta di rispondere l’Espr Day 2026, la giornata organizzata da FederlegnoArredo domani al Politecnico di Milano – Bovisa Candiani e dedicata ad approfondire le novità normative e, soprattutto, a mettere alla prova le imprese, grazie a un gioco di gruppo. L’iniziativa, nell’ambito del progetto europeo Horizon R-evolve, vedrà coinvolti 70 partecipanti in rappresentanza di circa 50 aziende del settore, che alterneranno una sessione teorica di aggiornamento sul Regolamento europeo a momenti di applicazione pratica. Cuore della giornata è l’Espr Simulation Game, un gioco di simulazione progettato e sviluppato internamente dall’ufficio Ambiente di FederlegnoArredo, con l’obiettivo di tradurre i requisiti della nuova normativa in realtà operativa che le aziende del settore si troveranno ad affrontare.
"La simulazione farà emergere un aspetto fondamentale - viene spiegato in una nota -, ovvero che l’Ecodesign non riguarda esclusivamente le caratteristiche del prodotto, ma richiede un approccio trasversale che coinvolge l’intera organizzazione aziendale e tutti gli attori della filiera". I partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a rappresentare un’azienda 'immaginaria' con una propria attività e specifiche tipologie di prodotto. A ogni partecipante verrà assegnato un ruolo aziendale, con responsabilità e compiti differenti. La sfida consisterà nel dimostrare che i prodotti realizzati sono in grado di rispondere ai criteri previsti dal Regolamento Espr. Per riuscirci, i gruppi dovranno prendere decisioni, confrontarsi tra le diverse funzioni aziendali, raccogliere informazioni e interagire con i fornitori, utilizzando anche budget virtuali per richiedere i dati necessari a verificare, ad esempio, le caratteristiche delle materie prime utilizzate. "La scelta di sviluppare internamente un gioco di simulazione - spiega Omar Degoli, responsabile ufficio Ambiente di FederlegnoArredo e ideatore del gioco - rispecchia proprio questo approccio: non limitarsi a illustrare le disposizioni normative, ma costruire strumenti concreti che consentano alle imprese di comprenderne le implicazioni e prepararsi ai cambiamenti. L’obiettivo è mettere le aziende nelle condizioni di affrontare la transizione con maggiore consapevolezza e farsi trovare pronte".
"Prepararsi alle nuove sfide dell’Ecodesign - prosegue - significa iniziare a lavorare oggi sul domani. L’Espr Day 2026 si inserisce, infatti, nel più ampio impegno di FederlegnoArredo per accompagnare le aziende associate con webinar e guide mirate, nella comprensione e nella gestione delle trasformazioni introdotte dalla normativa europea a cui le aziende sono tenute ad adeguarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione dei criteri stessi, tempi che, le imprese potrebbero ritenere insufficienti puntando a una transizione più lunga".