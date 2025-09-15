circle x black
Università, Iannantuoni (UnimiB): "Spero di lasciare traccia della passione che muove il mio lavoro"

'Lavoriamo al meglio per garantire ai 2 milioni di studenti universitari italiani corsi più innovativi'

Università, Iannantuoni (UnimiB):
15 settembre 2025 | 18.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Mi auguro di lasciare in questo ateneo la traccia della passione che ho sempre messo nel lavoro e dell'affetto che ho per questa comunità”. In questi sei anni infatti “ho lavorato anche nell’ottica di lasciare un’eredità di tutto il lavoro che facciamo con il territorio, attraverso questa grandissima collaborazione che abbiamo con la città di Milano, con la Regione e con il Paese. Quello che ho ricevuto, invece, è tantissimo: affetto, stima, dedizione. Anche nei progetti più complessi e complicati che ho lanciato, sono stata seguita da tutti, quindi è stato un amore reciproco”. Così la rettrice dell’università degli studi di Milano Bicocca Giovanna Iannantuoni all’evento ‘Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025’, tenutosi nell’aula magna dell’Ateneo.

“A tutti i 2 milioni di studentesse e studenti universitari - spiega Iannantuoni - che abbiamo nel nostro Paese voglio dare un messaggio di rassicurazione in merito al fatto che tutto il sistema universitario si regge sui loro volti, sulle loro speranze, sulle loro ambizioni lavorative. Stiamo facendo tutto il possibile affinché i corsi di laurea che andranno a frequentare siano i più innovativi e che, soprattutto, li preparino al mondo del lavoro in modo innovativo e moderno. Dobbiamo insegnare loro ad imparare. Questo è il vero segreto per avere successo nella vita”.

“Ognuna di noi, quando realizza un passo, lo fa sia per sé che, soprattutto, per chi viene dopo di lei, perché trovi un pezzo di strada aperto e con meno stereotipi di genere. Quello che dico alle ragazze è di credere in sé stesse e di non essere mai messe nelle condizioni di dover scegliere tra la vita lavorativa e la vita sentimentale o personale. Questi due aspetti devono andare di pari passo e ognuna deve fare esattamente quello che la rende felice”, conclude.

