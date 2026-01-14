Università: Milano-Bicocca-Fond. La Pelucca, percorso formativo per studenti nelle Rsa

Rafforzare le competenze in ambito geriatrico e promuovere un percorso strutturato di formazione sul campo. E' questo l’obiettivo della convenzione firmata tra Fondazione istituto geriatrico ‘La Pelucca’ e Università degli Studi di Milano-Bicocca, dedicata a un percorso formativo che consentirà agli specializzandi di svolgere attività e apprendimento all’interno della rsa, a contatto diretto con la complessità clinica e assistenziale dei pazienti. Tutto questo, mettendo in rete università e assistenza residenziale per migliorare la qualità delle cure agli anziani fragili. A siglare l’accordo, per la Fondazione Istituto Geriatrico ‘La Pelucca’, sono stati il presidente Giuseppe Nicosia e il direttore generale e sanitario Giuseppe Minutolo. Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca era presente il professor Giuseppe Bellelli. A testimonianza del valore dell’iniziativa per il territorio, alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

“Sono molto soddisfatto, attraverso questa convenzione investiamo in modo concreto nella cultura geriatrica e nella qualità dell’assistenza” dichiara Giuseppe Bellelli, professore ordinario di Geriatria dell’Università di Milano-Bicocca e già direttore della struttura complessa di geriatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, nominato presidente eletto per il biennio 2027-2028 della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

“Mettere in relazione - aggiunge - l’università, rsa di riferimento come La Pelucca, dove si affrontano ogni giorno fragilità cliniche complesse consente di unire teoria e pratica. Sono convinto che questa partnership possa generare risultati significativi nella formazione, nella ricerca e soprattutto nell’appropriatezza e nell’efficacia delle cure erogate ai pazienti”.

“Con questo accordo - dichiara Giuseppe Minutolo - rafforziamo la collaborazione con le università e offriamo agli specializzandi un’opportunità formativa sul campo, contribuendo al miglioramento continuo del nostro approccio assistenziale. Siamo felici di accogliere ragazzi e ragazze per costruire con l’Università un percorso stabile che ci permette di consolidare competenze, diffondere buone pratiche e alimentare un circolo virtuoso tra assistenza, studio e innovazione. Il nostro obiettivo resta uno: offrire agli anziani fragili e alle loro famiglie una presa in carico sempre più competente, umana e continua, valorizzando il lavoro quotidiano del nostro team e la collaborazione con istituzioni e mondo accademico”.

La complessa collaborazione - autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal cda dell'Università Bicocca e dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia della stessa, e nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle parti - è finalizzata a sviluppare attività formative e di affiancamento in rsa, favorendo l’integrazione tra esperienza clinico-assistenziale e percorso universitario, con l’obiettivo di potenziare le competenze specialistiche in geriatria e welfare. Inoltre, la Fondazione, finanzierà una borsa di studio per uno specializzando in Geriatria, che svolgerà parte della formazione alla Pelucca.

La convenzione si inserisce nel percorso di buone pratiche per il Welfare avviato dalla Fondazione ‘La Pelucca’. Un percorso che ha già portato alla costruzione di partnership e progetti orientati all’innovazione dei servizi e alla tutela dei pazienti più fragili. Attività che spaziano dalla collaborazione sulle cure palliative per rafforzare il raccordo tra assistenza domiciliare e residenziale all’adesione a iniziative di confronto e studio in ambito manageriale e sanitario, fino al progetto-pilota dedicato alla prevenzione della violenza contro il personale sanitario, con attività di sensibilizzazione che coinvolgono anche i familiari.