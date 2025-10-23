Welfare: Cardoni (Federmanager), 'previdenza complementare è sempre più rilevante'

"Il sistema pubblico, costruito e finanziato su un patto tra generazioni fondato su numeri ormai superati, fa oggi sempre più fatica a reggere. La direzione, quindi, è quella che già si intravede sul fronte previdenziale. La previdenza complementare non è più un optional né un secondo pilastro accessorio: diventerà, nel tempo, un elemento sempre più fondamentale. La previdenza pubblica dovrà continuare a esercitare il proprio ruolo, ma inevitabilmente in una dimensione più contenuta". Lo ha affermato Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, alla seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma.