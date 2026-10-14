Welfare: Castrignanò (Osservatorio Italian Welfare), 'Proposto patto nazionale contro il welfare gap'

"Al Global Welfare Summit 2026 l'Osservatorio Italian Welfare ha evidenziato il 'welfare gap', ossia le differenze e le disomogeneità esistenti nelle tutele tra i lavoratori. Per colmare questo divario abbiamo proposto un patto nazionale che agisce su 4 leve, coinvolgendo grandi imprese, parti sociali, investitori istituzionali e istituzioni." Lo ha detto Stefano Castrignanò, presidente dell'Osservatorio Italian Welfare, a seguito dei dati presentati al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma, con oltre 600 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali.