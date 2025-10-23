circle x black
Welfare: Cuzzilla (Cida), 'ceto medio rincuorato: necessario trattenere giovani in Italia'

23 ottobre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' necessario lavorare molto sul ceto medio, perché deve essere rincuorato. Si deve dare la speranza a queste persone che pagano tutto il fisco, come emerso  dai dati dei nostri Osservatori: oggi, poche persone pagano per tutti. Partiamo sempre dal presupposto che le persone che hanno bisogno devono essere aiutate, e questo fa parte di un Paese civile, e il ceto medio, ossia la parte produttiva del Paese, non si tira indietro. Ma è necessario anche ridare a questa parte della popolazione la speranza per i loro figli. Oggi molte persone del ceto medio pensano che i loro figli debbano andare a lavorare all'estero e per noi è un disastro. Dopo che il Paese e le famiglie hanno investito, noi dobbiamo trattenere i nostri giovani". A dirlo Stefano Cuzzilla, Presidente Cida, a margine della seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma. 

