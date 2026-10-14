circle x black
Cerca nel sito
 

Welfare: Goitini (Bnl Bnp), 'Il welfare aziendale integra quello pubblico e riduce le disuguaglianze'

sponsor

Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Solo attraverso un'azione combinata di imprese, istituzioni e parti sociali si può arrivare a rispondere ai bisogni di welfare. Fondamentali anche la pianificazione finanziaria e una maggiore consapevolezza sui temi della protezione nel medio-lungo periodo." Lo ha detto Elena Goitini, amministratore delegato Bnl Bnp Paribas e responsabile Bnp Paribas per l'Italia, al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma, con oltre 600 partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza