Welfare: Renato Loiero, 'importante detassazione al 5% forfettario dei rinnovi contrattuali operati nel 2025-2026'

"In merito al welfare, affrontato in particolare nei primi articoli della bozza in circolazione, c'è l'intervento importante di detassazione al 5% forfettario dei rinnovi contrattuali operati nel 2025-2026. Prosegue la detassazione dei premi di produttività e del lavoro notturno; così come proseguono una serie di misure a favore del nucleo familiare, come i congedi parentali e le detrazioni per le lavoratrici madri con figli". Con queste dichiarazioni, Renato Loiero, Consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei ministri, è intervenuto a margine della seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma.