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Le comunicazioni del Premier a Senato e Camera su Consiglio europeo e Crisi in Medio Oriente

16 marzo 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il Governo italiano affronta una delle crisi geopolitiche più complesse degli ultimi decenni e chiede alle forze politiche senso di responsabilità e unità”, così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Parlamento sulla partecipazione dell’Italia al Consiglio europeo del 19-20 marzo e sulla situazione in Medio Oriente. Il Premier ha quindi proseguito il suo intervento manifestando preoccupazione per la complessità geopolitica internazionale, rivendicando la linea di prudenza e il coordinamento con i partner europei e del Golfo. Inoltre, ha sottolineato che l’Esecutivo respinge le accuse di isolamento o subalternità nelle scelte di politica estera, ricordando la costante presenza dei Ministri competenti in Parlamento e il lavoro diplomatico intensificato negli ultimi giorni. Sul conflitto in Iran, il Governo ribadisce la volontà di non partecipare all’intervento militare di USA e Israele, e di essere al lavoro per ridurre l’escalation con la diplomazia, pur condannando gli attacchi iraniani verso i Paesi del Golfo e chiedendo il rispetto dei civili. Tra le priorità immediate, Meloni indica: tutela dei cittadini italiani nell’area, qui ricordando gli oltre 25 mila già rimpatriati; supporto alla difesa aerea dei Paesi del Golfo; rafforzamento della difesa interna contro potenziali minacce. Sul fronte economico, il Governo assicura monitoraggi costanti su prezzi energia e sta valutando il ricorso alle cosiddette “accise mobili”. In vista del Consiglio europeo, l’Italia conferma il pieno sostegno all’Ucraina, il supporto ad un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, la necessità di riformare il sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per mitigare l’impatto sui costi energetici. Inoltre, sul tema migratorio, il Premier rivendica le nuove norme europee che legittimano gli accordi con Paesi terzi e annuncia il rafforzamento dei centri di accoglienza e rimpatrio. In chiusura, Meloni dichiara che il Governo si prepara al Consiglio europeo con l’obiettivo di difendere competitività economica, sicurezza e coesione europea in un quadro globale sempre più instabile.

Il testo completo dell’intervento del Premier

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Tag
Consiglio europeo Crisi in Medio Oriente Politica estera Diplomazia Economia Migrazione
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