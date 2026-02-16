Le iniziative per l’accesso stabile alle materie prime delle imprese italiane

La sicurezza e la diversificazione delle catene di approvvigionamento delle materie prime rappresenta un cardine per la competitività delle imprese italiane, specie in ambito di minerali critici, la cui produzione risulta concentrata in pochi Paesi con conseguenti rischi di dipendenza strategica. A partire da queste premesse, l’On. Bergamini (FI) ha chiesto al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale quali iniziative intenda promuovere per assicurare alle imprese italiane un accesso stabile alle catene di approvvigionamento delle materie prime, per rafforzare la competitività e la sicurezza del sistema produttivo nazionale. In risposta all’interrogazione, il Ministro Tajani ha dichiarato in Aula della Camera che la riduzione delle dipendenze strategiche è una delle priorità del Governo che sta puntando a sviluppare una forte politica estera sulle materie prime nell’ambito di una strategia condivisa tra istituzioni e imprese e rafforzando i legami con partner come India, Giappone, Paesi dell’Asia centrale. Il Ministro ha quindi ricordato che l’Italia ha avuto un ruolo da protagonista nella recente riunione ministeriale di Washington, sostenendo la nuova alleanza di 55 Paesi sui minerali critici, oltre a presentare con la Germania una proposta per accelerare l’azione europea nel settore. “Nel vertice di Washington è stato deciso di raggiungere un’intesa sulle materie prime critiche e nelle prossime settimane parteciperemo a nuovi incontri con l’Amministrazione americana per finalizzare l’intesa come scelta strategica per salvaguardare il nostro tessuto produttivo”, ha aggiunto Tajani, che in conclusione, ha ricordato l’impegno per valorizzare la filiera del riciclo dei minerali critici, un settore in cui l’Italia dispone di competenze elevate e la volontà di stabilire nuove partnership con America Latina, Asia e Africa per garantire costi sostenibili delle materie prime. Un dossier che sarà al centro dei prossimi incontri internazionali dal G7 alla Conferenza di Monaco.

Il testo completo della risposta